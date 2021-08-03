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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş’la sözleşme uzattı

İHA

Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş’la sözleşme uzattı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş ile yola devam kararı aldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde Özer Karadaş için imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Mehmet Fatih Arıkan, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları katıldı.
İmza töreni sonrası açıklama yapan kulübün 2. Taner Karabal, “Özer hocamıza ve ekibine güvenimiz tam, kendisi ve ekibiyle geçtiğimiz sezon olsun, önceki sezonlar olsun kulüp olarak uzun bir süre çalışmışlığımız var. Birlikte tekrar devam kararı aldık. Güzel ve mütevazı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Sivas Belediyespor olarak diğer branşlarımızda da faaliyetlerimizi artıracağız. Hocamızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyor, hocamıza ve ekibine tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Teknik Direktör Özer Karadaş, güzel bir sezon geçireceklerine inandığını söyleyerek, “Başkanımıza ve yönetim kuruluna bu görevde tekrar bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de başkanımızın belirttiği gibi mütevazı bir takım kurduk. Şahsım ve ekibim futbol içinden gelen insanlarınız. Ligde güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum, iyi bir sezon geçireceğiz inşallah” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı
Özer Karadaş’ın yardımcılığını ise Tekin Fişne, Analiz Antrenörü Erkan Meralli, Atletik Performans Antrenörleri İbrahim Yiğit ve Mücahit Fişne yapacak. Kaleci antrenörü olarak da Ahmet Uslu görev alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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