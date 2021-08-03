Sivasspor’da Dinamo Batumi hazırlıkları sürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile Sivasspor 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Batumi Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan hakem Irfan Peljto görev yapacak.

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