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Başkan Eken:"4 Eylül'de hızlı trenin ilk seferine bizlerde bizzat katılacağız' STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Başkan Eken:"4 Eylül'de hızlı trenin ilk seferine bizlerde bizzat katılacağız' STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu çalışmalarını yerinde inceledi

STSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki heyet, Yüksek Hızlı Tren(YHT) istasyonu çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. TCDD 4. Bölge Müdürü Ali Karabey’i ziyaret eden Başkan Eken ve beraberindekiler ‘Geleceğe Hızlı yolculuk; Hızlı Tren Çalıştayı’ sonuç raporları kitapçığını da Karabey’e takdim etti.

“4 Eylül’de geleceğine inanıyoruz’’

Başkan Eken burada yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar beklenen tarihlerde biraz aksamalar olsa da bugün şu çalışmaları gördükten sonra artık hızlı tren geliyor dedik. Bakanlığımız 4 Eylül’de seferler başlayacak dedi. Tabi şuan net bir tarih vermeleri mümkün değil ama biz önceki açıklamalara, yetkililerden gelen açıklamalara dayanarak 4 Eylül’de geleceğine inanıyoruz. İstasyondaki çalışmalar aslında bitmiş. Hatlarda geçen bir inceleme yapmıştık, çalışmalar tamamlanmış. Bu yapılan çalışmalardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Milletvekillerimize, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze, Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüze ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah 4 Eylül tarihinde hızlı trenin ilk seferine bizlerde bizzat katılarak Ankara’ya ve Ankara’dan tekrar Sivas’a geleceğiz. Hemşehrilerimiz rahat olsunlar, artık buradan göç eden değil göç alan bir Sivas olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen ne görev varsa sonuna kadar hem bölge müdürlüğümüzün hem genel müdürlüğümüzün hem de esnaf, tüccar ve hemşehrilerimizin emrindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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