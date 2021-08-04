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Rıza Çalımbay: “Türkiye’ye avantajlı dönmek istiyoruz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Dostça maç oynamak istiyoruz” “Maalesef eksik bir şekilde mücadele edeceğiz”

İHA

Rıza Çalımbay: “Türkiye’ye avantajlı dönmek istiyoruz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Dostça maç oynamak istiyoruz” “Maalesef eksik bir şekilde mücadele edeceğiz”

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Maç burada belli olmayacak, maç Türkiye’de belli olacak ne olursa olsun. Bizim tek düşüncemiz eksiklerimize rağmen avantajlı bir şekilde Türkiye’ye dönmek istiyoruz” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk müsabakasında yarın oynayacakları Dinamo Batumi maçı öncesi Batumi Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Çalımbay, “İlk turu geçmemiz kolay olmadı. Herkesin baktığı gibi kolay bir rakip gözüküyordu ama çok iyi bir rakipti Petrocub. İlk turdaki hem oradaki hem de kendi sahamızdaki maçı kazanarak bitirdik. Şimdi oynayacağımız Dinamı Batumi takımı gerçekten çok iyi ve kaliteli bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Maçlarını da seyrettik ve seyrettirdik. Gerçekten zor geçecek maçlarımız olacak. Ben bu maçların ilk maçta biteceğini zannetmiyorum. Ne olursa olsun neticesi Türkiye’de bitecek. Onun için biz burada avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız. Sadece tek sıkıntımız buraya gelirken 78 tane eksik arkadaşla geldik. O yüzden sıkıntımız var. Onun dışında hiçbir rakipten korkmuyoruz. Geçen sezonda Avrupa Kupalarında çok iyi takımlarla oynadık ve başarılı sonuçlar aldık ve iyi bir şekilde de bitirdik” dedi.

“Ben takımıma güveniyorum”
Dinamo Batumi maçının çok zor geçeceğini vurgulayan Çalımbay, “Ben takımıma güveniyorum. Zor bir maç oynayacak olsak bile bunun üstesinden gelebilecek bir takımız. Eksiklerimiz olsa da eksiklerimizi aratmayacak şekilde arkadaşlara sahibiz. Gürcistan zaten bizim için komşu bir ülke gibi. Çok seviyoruz burayı. Onun için dostça, kardeşçe, güzel bir maç oynamak istiyoruz. Hak edenin de kazanmasını istiyoruz. Maç burada bitmeyecek. İkinci maçta her şey belli olacak. Bizim tek düşüncemiz her zaman nasıl oynadıysak yine aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Futbolun dışında çok üzüldüğümüz şeyler oluyor ülkede. Örneğin yangınlar Gerçekten buraya gelirken bile bütün takım olarak tek konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. İnşallah yangınlar kısa sürede söndürülür. Ülkemize sahip çıkıp, yardımları çoğaltabilirsek ülkemize yapmış olduğumuz en güzel şey olur. Futbola dönecek olursak, ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadeleyse mücadele, gol atmaksa gol atmak, ne gerekiyorsa yapacağız. Müsabakaya hazırız” ifadesini kullandı.

“Eksik bir şekilde mücadele edeceğiz”
Bir gazetecinin, “Sakat oyuncular nedeniyle Batum’a eksik geldiniz. Şu anda kadro sizin yeterli mi?” şeklinde sorusuna Çalımbay, “Benim için bütün oyuncularım önemli tabii ki. Bizim şu anda kadro olarak bir sıkıntımız yok ama o arkadaşlarımız da bizimle beraber olursa çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten ihtiyacımız olan arkadaşlarımız var. Ahmet, Aaron, Samba, Isaac, Erdoğan, Pedro ve Max’ın eksikliklerini hissediyorum tabii ki. Özellikle deplasmanda olduğumuzdan dolayı bu arkadaşlarımızın olması bizim için büyük bir avantaj olurdu. Ama maalesef eksik bir şekilde mücadele edeceğiz. Diğer arkadaşlarımızın da çok başarılı olacağına inanıyorum. Belki bazı arkadaşlarımızı oynamadıkları mevkiinin dışında kullanacağız burada. Maç burada belli olmayacak, maç Türkiye’de belli olacak ne olursa olsun. Bizim tek düşüncemiz eksiklerimize rağmen avantajlı bir şekilde Türkiye’ye dönmek istiyoruz” yanıtını verdi.

“Maç temposunu yakalayamayanlar var”
Çalımbay son olarak, takımda bazı futbolcuların maç temposu kazanamadığını ifade ederek, “Biz burada çok güzel bir avantaj yakalamak istiyoruz. Onun içinde sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Şu da bir gerçek Dinamo Batumi takımı Gürcistan’da 21. maçını oynuyor. Bizden çok öndeler. Biz daha lige bile başlamadık. O yüzden çok avantajları var maç temposu açısından. Biz de maç temposunu daha yakalayamayan arkadaşlarımız var. Azubuike bize 3 gün önce geldi. Şimdi mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz yeni geldiği halde. Bunlardan birden bire üstün bir şeyler beklemek doğru değil. Biz takım olarak oynadığımız zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Herkes kendi kapasitesinin üzerine çıkacak bir şekilde maç oynayacağız. Hem içeride hem de dışarıda nasıl oynuyorsak aynı şekilde burada da oynayacağız” şeklinde konuştu.

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