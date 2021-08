Rıza Çalımbay: Hiçbir rakipten korkmuyoruz

GÜRCİSTAN, (DHA) Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Biz, hiçbir rakipten korkmuyoruz. İşin ilk maçta biteceğini zannetmiyorum. Avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Dinamo Batumi maçı öncesi futbolculardan Kayode ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İlk turu geçmelerinin kolay olmadığını belirten Çalımbay, "Petrocup, kolay bir rakip gibi görünüyordu ama çok iyi bir rakipti ama her iki maçı da kazanarak bitirdik. Şimdi oynayacağımız Dinamo Batumi takımı gerçekten çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Maçlarını da seyrettik, seyrettirdik. Gerçekten zor geçecek maçlarımız olacak. Ben işin ilk maçta biteceğini zannetmiyorum. Ne olursa olsun eşleşmenin neticesi Türkiye'de bitecek. Onun için de biz burada bir avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız. Bizim tek sıkıntımız bu maça gelirken 7-8 tane eksik buraya geldik, o yüzden sıkıntımız var. Onun dışında biz hiçbir rakipten korkmuyoruz. Geçen sezon da yine Avrupa kupalarında çok iyi takımlarla oynadık, gayet başarılı sonuçlar aldık. İyi bir şekilde de bitirdik. Ben takımıma güveniyorum. Zor bir maç olsa bile bunun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip bir takımız. Eksiklerimiz olsa da eksiklerimizi aratmayacak arkadaşlara sahibiz. Buradaki en güzel şey Gürcistan bizim için komşu ülke gibi, çok seviyoruz burayı. Onun için dostça, kardeşçe güzel bir maç olmasını ve hak edenin de kazanmasını istiyoruz. Dediğim gibi maç burada bitmeyecek, ikinci maçta her şey belli olacak. Biz her zaman deplasmanda da içeride de galibiyet için oynadık. Burada da yine aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.

"İNSANLAR DUYARLILIK GÖSTERİYOR"

Türkiye'de üzüldükleri şeylerin de olduğunu belirten Çalımbay, "Takım olarak konuştuğumuz şeylerden bir tanesi yangınlar. Takım olarak etkilendiğimiz şeylerden bir tanesi. İnşallah en kısa sürede söndürülür. İnsanlar duyarlılık gösteriyor. Buz bu duyarlılığı biraz çoğaltabilirsek, ülkemize biraz sahip çıkabilirsek, şu anda yanan yerleri söndürmek için ne gerekiyorsa onları yapabilirsek en güzel şeylerden bir tanesini yapmış olacağız. Futbola dönersek buradan çok iyi bir şekilde dönmek için ne gerekiyorsa, mücadeleyse mücadele, golse gol ne gerekiyorsa her şeyi yapmak için takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

"MAÇ TEMPOSU OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Eksik oyuncuları olsa da kadroda yer alan oyuncuların elinden geleni yapacağına inandığını söyleyen Çalımbay, "Bizim kadro olarak sıkıntımız yok ama eksikler de aramızda olsa mutlu olurduk. Özellikle deplasmanda başarılı olmak için onların olması avantaj olurdu ama maalesef eksiğiz. Ama yine de diğer arkadaşlarımız elinden geleni yapacaktır, onlara güveniyoruz. Rakip Gürcistan liginde 21'inci maçını onuyor. Biz daha başlamadık. Maç temposu henüz olmayan arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.

KAYODE: KAZANMAYA GELDİK

Sivassporlu Olarenwaju Kayode ise, "Bu maç için çok iyi hazırlandık, işimizi yapmaya geldik buraya açıkçası. Hocamızla beraber çok güzel antrenmanlar geçirdik. Hocamızın talimatları belli ve bunları uygulamak için buraya, maçı kazanmaya geldik" dedi.

2021-08-04



