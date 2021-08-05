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Kısıtlama bitti, 'doktor balıklar' mesaiye başladı

DHA

Kısıtlama bitti, 'doktor balıklar' mesaiye başladı


Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/ KANGAL (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının doğal tedavi merkezleri arasında yer alan dünyaca ünlü Balıklı Kaplıca'da, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu başladı.
Kangal'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 derece sıcaklıkta yaşayabilen genetiğe sahip dünyadaki tek tür balıkların olduğu suyuyla sedef ve egzama hastalığının tedavisi için tercih edilen balıklı kaplıcada, normalleşme sürecine girilmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Cilt hastalıkları konusunda sorun yaşayan kişilerin rağbet gösterdiği kaplıcayı, bugünlerde yurt dışından gelen gurbetçiler de ziyaret ediyor.
'ESKİ GÜNLERİMİZE KAVUŞTUK'
İşletme sahibi Fuat Ünsal, kısıtlama dönemindeki durgunluktan sonra ilginin arttığını belirterek, "Bayram nedeniyle kaplıca da çok büyük bir patlama oldu ve bayram sonrasında da devam ediyor. Gerçekten biz eski günlerimizi çok arıyorduk ve 2 yıldır bulamıyorduk. Çok şükür eski günlerimize kavuştuk. Şu anda kaplıcamız tamamen dolu. Gurbetçilerin de turizme çok büyük katkısı var ve çok güzel bir turizm sezonu geçiyoruz. Umarım bu devam eder ve inşallah pandemiyi ülke olarak, dünya olarak yeneriz. Gerçekten balıklı kaplıca dünyanın tek varlığı, tek değeri ve insanlar gerekli alakayı gösteriyor. Bu günlerde çok güzel sonuç alıyoruz. Geçen yıllarda çok sıkıntı yaşadık, bu yüzden bu dönem bu kadar canlı olacağını düşünmemiştik. Bizler ve personelimizden hiç kimse koronavirüse yakalanmadı. Dünya´nın her yerinden insan burada ve güzel sonuçlar alıyoruz" dedi. 
'SEDEFLERİMDE İYİLEŞMELER OLDU'
Almanya'dan kaplıcaya gelen gurbetçi İsmail Özçelik (52), "Buradaki ikinci günüm ve iyi gördüm. Tedavinin etkisini diğer günlerde göreceğiz. Egzama ve sedef gibi rahatsızlıklarım var. Balıklar gelip derinin üzerindeki parçaları alıyorlar. Daha önce böyle bir yer görmedim ve burayı internette buldum. Biraz araştırdım ve buraya tatile geldim" diye konuştu. 
Egzama ve sedef rahatsızlığı bulunan Libya vatandaşı Ali Ahmed Muhammed Yami ise "1 hafta önce geldim. Şu an daha iyiyim. Zaman geçtikçe tedavinin sonucunu göreceğim" dedi. 
Kazakistan'dan gelen Nursultan Beisen de "Tedavi için seçenekleri ararken internetten burayı buldum. Sedef hastalığım var. Geleli çok olmadı ama tedavi gayet iyi gidiyor. Buradan oldukça memnunum" diye konuştu. 
Kazakistan'dan kaplıcaya gelen Muratcan Korkmaz, "Buraya geleli aşağı yukarı 1 hafta oldu. Gayet memnunum. Sedeflerimde iyileşmeler oldu. Balıklar gıdıklayınca başta biraz korktum ama şu an gayet iyi" dedi. 
Fransa'dan geldiğini belirten Yıldız Arslan (32) da "İlk defa buraya geliyorum. 'Şifalı su' dediler ve biz de gelmek istedik. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Özellikle vücudunda yaraları olanlar, egzama hastaları için su şifalı. Başta girmek zor oldu ama sonrasında alıştım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2021-08-05 11:46:40

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