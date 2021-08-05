Dinamo Batumi-Sivasspor maçı öncesi yangınlarda hayatını kaybedenler için saygı duruşu

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Ülkemizde devam eden orman yangınları nedeniyle hayatı kaybeden vatandaşlar için Dinamo BatumiDG Sivasspor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ülkemizde devam eden orman yangınları nedeniyle hayatı kaybeden vatandaşlar için Batumi Stadyumu'nda oynanan Dinamo BatumiSivasspor maçı öncesinde her iki takım sporcuları 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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