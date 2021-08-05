UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Batumi: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 golsüz tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Dinamo Batumi’nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi.

18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti.

33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.



Stat: Batumi

Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Dinamo Batumi: Lazare Kupatadze xx, Oleksandr Azatsky xx, Irakli Azarovi xx, Mamuka Kobakhidze xx, Benjamin Teidi xx, Jambul Jighauri xx, Giuly Mandzhgaladze xx, Vladimer Mamuchashvili xx, Sandro Altunashvili xx, Flamarion xx, Grigol Chabradze x

Yedekler: Mikheil Alavidze, Gagi Margvelashvili, Tornike Gaprindashvili, Valerian Tevdoradze, Giorgi Navalovski, Malkhaz Gagoshidze, Giorgi Nikabadze, Giorgi Pantsulaia, Lasha Shindagoridze

Teknik Direktör: George Geguchadze

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur Çiftçi xxx, Goutas x, Caner xxx, Koray Altınay xx, Azubuike xx, Hakan Arslan xx, Fajr xxx, Sefa Yılmaz xx, Kayode xx, Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Jorge Felix, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Leke James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kart: Azubuike (Sivasspor)

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