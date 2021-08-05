Dinamo Batumi - Sivasspor: 1-2

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SİVAS,(DHA) -

STAT: Batumi Stadyumu

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

DİNAMO BATUMİ: Lazare KupatadzeIrakli Azarovi, Grigol Chabradze, Mamuka Kobakhidze, Oleksandr Azatskyi, Jaba Jigauri (Dk. 90 Giorgi Navalovski), Vladimer Mamuchashvili (Dk. 80 Lasha Shindagoridze), Sandro Altunashvili, Benjamin Teidi, Giuli Manjgaladze (Dk. 46 Giorgi Pantsulaia), Flamarion Junior (Dk. 79 Tornike Gaprindashvili)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Koray Altınay (Dk. 76 Ziya Erdal), Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike Okechukwu, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Olarenwaju Kayode, Sefa Yılmaz (Dk. 76 Jorge Felix), Mustapha Yatabare (Dk. 58 Leke James)

GOLLER: Dk. 54 Mamuchashvili (Dinamo Batumi) Dk. 75 Leke James, Dk. 90+5 Kayode

SARI KARTLAR: Gaprindashvili (Dinamo Batumi) Azubuike, Koray Altınay, Hakan Arslan, Ali Şaşal Vural, Fajr, Uğur Çiftçi

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda, Dinamo Batumi'yi, Kayode'nin 90+5'inci dakika attığı golle 2-1 mağlup etti.

Batumi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 75'nci dakikada Leke James ve 90+5'nci dakikalarda Kayode kaydetti. Ev sahibi ekibin maçtaki tek golü ise 54'üncü dakikada Mamuchashvili'den geldi.

Sivasspor, rövanş karşılaşmasında 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için her iki takım sporcuları, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-05 22:18:38



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