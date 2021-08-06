Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen bakım evinde kalan yaşlı ve çocuklara mini bir konser ve hediyeler verdi

Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen bakım evinde kalan yaşlı ve çocuklara mini bir konser ve hediyeler verdi .

Sivaslı ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen sosyal farkındalık etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Aynı zamanda Avrupa Sivaslılar Birliği(ASBİR) Derneği İstanbul Temsilci olan Dağdelen Sivas’ta bir yardım dağıtımı programına katıldı. Dernek Başkanı ve yöneticileri ile bir araya gelen Pınar Dağdelen, bakım evinde kalan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtarak küçük bir konser verdi. Yaşlı ve çocuklar Pınar Dağdelen’in türküleriyle doyasıya eğlendi.

“İnsanların mutluluğu her şeye değer’’

Sanatçı Pınar Dağdelen burada yaptığı açıklamada, “Bugün Karahan bakım evindeyiz. Derneğimizin hediyelerini vereceğiz bugün hem de türküler söyleyip bakım evi sakinlerini mutlu etmiş olacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Yarında yetim çocuklarıma bir organizasyonumuz var. Bu tür organizasyonlarımıza devam edeceğiz inşallah. İnsanların mutluluğu her şeye değer diyorum. Bakım evine, genel başkanımıza ve dernek yönetimimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

“300 kardeşimize küçük hediyelerimiz olacak’’

ASBİR Başkanı Gazi Kılınç ise, “Biz ASBİR olarak Avrupa’da yaşayan 420 bin Sivaslının sesi olarak burada bulunuyoruz. 420 bin Sivaslının adına burada bakım evinde ki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimizin selamlarını buraya getirmek üzere burada bulunuyoruz. Bugün burada 300 kardeşimize küçük hediyelerimiz olacak. Bu konuda bizlere yardımcı olan Sivas sorumlumuz Gökay beye, İstanbul Bölge Sorumlumuz Pınar hanıma, teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

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