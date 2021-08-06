Sivasspor, Avrupa’da 3’te 3 yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi 21 yenen DG Sivasspor, şu ana kadar çıktığı 3 Avrupa maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı
Sivasspor, Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kırmızıbeyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 3 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Kırmızıbeyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 müsabakada da 10’lık skorlarla yendi. Kırmızıbeyazlılar, son olarak Dinamo Batumi’yi 21 ile geçmeyi başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 3 maçı da kazanan Yiğidolar, başarısıyla takdir topladı.
Diğer yandan Sivasspor, Dinamo Batumi ile 12 Ağustos Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş maçında karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.