Baraka alev alev yandı Sivas’ta bir baraka alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sivas’ta bir baraka alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Kızılırmak Mahallesinde boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Barakada çıkan yangını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri barakayı söndürdü. Barakanın alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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