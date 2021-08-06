Sivas için Sarı uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas için Sarı kodlu orta kuvvette yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas için Sarı kodlu orta kuvvette yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sivas ve çevresinde bugün 21.00’a kadar sürecek orta kuvvette yağış beklendiği belirtildi. Sarı kodla yapılan uyarıda yağıştan Sivas'ın doğusunun etkileneceği ifade edilip; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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