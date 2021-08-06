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Barakada çıkan yangın söndürüldü

DHA

Barakada çıkan yangın söndürüldü


Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta boş bir arazideki barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kızılırmak Mahallesi'nde boş arazideki bir barakada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2021-08-06 17:34:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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