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Hızlı Tren Çalıştayı sonuç raporları kitapçığı tek tek dağıtılıyor Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen ‘Geleceğe Hızlı yolculuk; Hızlı Tren Çalıştayı’nın sonuç raporları kitapçığının dağıtımı devam ediyor.

İHA

Hızlı Tren Çalıştayı sonuç raporları kitapçığı tek tek dağıtılıyor Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen ‘Geleceğe Hızlı yolculuk; Hızlı Tren Çalıştayı’nın sonuç raporları kitapçığının dağıtımı devam ediyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen ‘Geleceğe Hızlı yolculuk; Hızlı Tren Çalıştayı’nın sonuç raporları kitapçığının dağıtımı devam ediyor.
Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret ederek ‘Hızlı Tren Çalıştayı’nın sonuç raporları kitapçıklarından takdim etti. Başkan Mustafa Eken, Hızlı Tren Çalıştayının geniş katılımlı olarak tamamlandığını ve süreçte verdikleri desteklerden ötürü Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti. Başkan Eken, kitapçığı ilk olarak Vali Salih Ayhan’a takdim ederek konu başlıkları üzerine istişare ettiklerini dile getirerek, “ YHT Çalıştay raporunda 132 adet stratejik plan ve 72 adet öne çıkan madde yer alıyor. Valiliğimize bağlı olan kurumların, belediyemizin ve tüm STK’larımızın, şehrin çıkardığı ödevi çalışmaya davet ediyorum. İnşallah tren gelmeden önce hazırlıklarımız Sivas adına iyi olacak. Mükemmel olacak. Profesyonel bir şekilde hızlı treni karşılayacağımıza inancımız tamdır. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza her konuda verdiği desteklerden ve hızlı tren çalıştayı ile ilgili vermiş oldukları destek ve katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Çalıştayımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.
“Eylemsiz vizyon boş bir hayaldir”
Vali Salih Ayhan ise çalıştay ve nezaketinden dolayı Başkan Mustafa Eken’e teşekkür ederek, “Hazırlıklı olmak lazım. Ön görüp ön almak lazım. Dolayısı ile yüksek hızlı tren Sivas’ta oluşturacağı ekolojiyi, o ekonomik sirkülasyonu, hizmet sektöründeki değişimi önceden görebilmek ona göre konumlanmak lazım. Güzel bir söz vardır; eylemsiz vizyon boş bir hayaldir. Vizyonsuz eylemde zaman kaybıdır. Ama vizyona dayanan eylem ise yani ikisini örtüştürdüğü zaman mükemmel bir sonuç elde edilir. Yani ilde değişir dünyada değişir. Dolayısı ile hem vizyon ortaya koyacağız, hem de o vizyonu eyleme dönüştüreceğiz. Dolayısı ile bu çalıştayın özü de budur. Daha önce buna örnek çalıştaylar yapıldı ancak Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının yapması işin sahipliği açısından çok daha önemlidir. Bu konuda hazırlıklı oldukları için arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bende keyifle okuyup, bize düşen ne varsa alıp tabiri caizse ödevimizi alıp gereğini yapacağız. Beyin fırtınası önemli, tabandaki düşünceleri almak önemli, onu da kurumların rotasını belirlemek açısından da anlamlıdır. Ben emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu uzun bir emektir. Arka planda büyük bir ekip işi var, gayret var, alın teri var, emek var. Alın teri ve akıl teri akıtan başta Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geliyor gelmekte olan, yüksek hızlı tren için anlamlı bir çalışma olmuş. Biliyorsunuz artık günleri sayıyoruz 4 Eylül’de inşallah sefer başladığı zamanda bu çalışmaların ne demek olduğu daha da anlaşılır olacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret ederek kitabı takdim eden Başkan Mustafa Eken, “Sivas Belediyesi şehrimizin her yerinde var. Başkanımız Hilmi Bilgin gerçekten istişare ile güzel işler yapıyor. Çalıştay konusunda da bizlere gerekli desteği sağladı. Kendisine teşekkür ediyorum. işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek.
“Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa bunları yapacağız”
Çalıştayın ilk olma ve şehir açısında ortaya bir vizyon oluşturma açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Bilgin, “Çalıştayı düzenleyerek arkasından sonuç raporunu çıkarmak güzel bir iş. Bu sonuç raporunda şehrin tüm kesimlerini ilgilendiren sonuçlar, ödevler var. Bizde, Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa bunları yapacağız. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta Sivas TSO Başkanımız Mustafa Eken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hızlı tren gelmeden kendimizi hazırlayacağız. Şehrimiz için hayırlı sonuçlar çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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