Sivasspor, Türkiye’ye 600 puan kazandırdı

DG Sivasspor, Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA ülke sıralamasında Türkiye’ye 600 puan kazandırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub’u her iki müsabakada da 10’lık skorlarla geçmişti. 3. elemede ise ilk sınavında Dinamo Batumi’yi deplasmanda 21 mağlup eden Sivas temsilcisi, hem bu sezon Avrupa'da 3’te 3 yaptı hem de bu sezon Avrupa’daki başarısıyla ülke puanına toplamda 600 puan kazandırdı.
Türkiye 17. sırada
Sivasspor, genel sıralamada 22.000’le 17. sıradaki Türkiye’nin bu sezon elde ettiği 1.600 puanın 600’üne katkı sağladı. Kalan 1.000 puanının 800’ü Beşiktaş; Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara kaldığı için bonus olarak yazılırken, 100’er puan da Trabzonspor‘un Molde, Galatasaray’ın da Johnstone beraberlikleriyle kazanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.