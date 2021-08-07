Sivas'ta sağanak etkili oldu

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Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün sarı kodlu orta kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Sivas merkezde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar düştüğü kentte zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeni ile cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede gök gürültülü sağanak yağışın birkaç gün daha aralıklarla etkili olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-08-07 15:12:17



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