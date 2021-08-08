Minibüs istinat duvarına çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Suşehri ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Suşehri ilçesinde Kesikkaş köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. M.Ü yönetimindeki 33 HL 229 plakalı Volkswagen marka minibüs D100 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çaptı. Kazada araç içerisinde bulunan B.Ü.(23), H.Ü.(2), Ö.F.K.(17), B.K.(38), M.F.K.(12), A.H.K. (10) ve sürücü M.Ü yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.