Vali Ayhan sosyal medya hesabından uyardı: “Dikkatli olun” Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte beklenen sağanak yağmur nedeniyle vatandaşları sosyal medya hesabından uyararak dikkatli olunması gerektiğini söyledi

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Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte beklenen sağanak yağmur öncesi vatandaşları sosyal medya hesabından uyararak dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde bugün görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı beklenmektedir. Vatandaşlarımız sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır” dedi.

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