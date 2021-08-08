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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta yıldırım düştü, 1 kişi öldü

İHA

Sivas’ta yıldırım düştü, 1 kişi öldü

Sivas’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü, 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas’ta öğle saatlerinde itibaren gök gürültü sağanak yağış etkisini gösterdi. Gürün ilçesi Karadoruk köyünde kuvvetli yağmur sele neden oldu. Ekili tarım arazileri zarar gördü. Bir ahırı su bastı. Ahırda bulunan inekler son anda kurtarıldı. Sel sularından köy merkezi de etkilendi. Köy meydanından akan sel suları cep telefonu ile görüntülendi.
Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ise yıldırım düştü. Bu sırada arazide bulunan Özgür Özbek isimli 43 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Yoğun yağış Şarkışla ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezinde bardaktan boşalırcasına yağan yağmur su birikintileri oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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