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Gelin geldiği köyde çiftlik kurdu Sivas’ta gelin geldiği köyde eşinin hediye ettiği iki manda ile hayvancılığa başlayan Zeliha Can, şimdilerde 120 manda ve inek besliyor

İHA

Gelin geldiği köyde çiftlik kurdu Sivas’ta gelin geldiği köyde eşinin hediye ettiği iki manda ile hayvancılığa başlayan Zeliha Can, şimdilerde 120 manda ve inek besliyor

Sivas’ta gelin geldiği köyde eşinin hediye ettiği iki manda ile hayvancılığa başlayan Zeliha Can, şimdilerde 120 manda ve inek besliyor.
Sivas’ta yaşayan 45 yaşındaki Zeliha Can, gelin geldiği merkeze bağlı İmaret köyünde eşinin desteği ile manda ve inek yetiştirmeye karar verdi. Kolları sıvayan Can, iki mandayla hayvancılığa başladı. İlerleyen zamanlarda bu sayı ineklerle birlikte 120’yi buldu. Hayvanlarına adeta anne şefkatiyle bakan Can, elde ettiği gelirle de 2 çocuğunu üniversitede okuttu. Kazandığı paralarla aile bütçesine de katkı sağlayan Zeliha Can, “Kadınlar çalışsın, yapan başarıyor” dedi.

“Eşim destek oldu, yaptık”
Zeliha Can, eşinin desteğiyle hayvancılık yapmaya başladığını ifade ederek, “Bizim 23 tane mandamız vardı. Mandalarımız yavruladı, yavrularını satmadım öyle büyüttüm. Sabah erken kalkarız. Hayvanların işini bitirdikten sonra onları yaylıma göndeririz. Kendim altlarını üstlerini temizlerim onlar gelene kadar. Sonra dinlenme. 6 buçuk 7 gibi akşam öğününe başlıyoruz. Akşam öğününe saat 8’e kadar bitiriyoruz. Saat 9’da 10’da yatarız. Erken yatar erken kalkarız. Eşim bu işi yapıyordu. Ben gelin geldikten sonra da eşimle birlikte birbirimize destek olduk yaptık. Önceden herkes bir işe başladığı zaman zaten maddi olarak zorlanıyor. Bizde gücümüzün yettiği kadar yaptık. Benim manda, inek, danalar hepsi beraber 120 tane hayvanım var” diye konuştu.

“Kadınlar çalışsınlar, yapan başarıyor”
Can, kadınlar çalışsın yapan başarıyor diyerek, “Sütlerini satıyorum, yoğurt olarak satıyorum, tereyağı kaymak yapıyorum. Çocuklarımı okuttum, kızım bitirdi okulunu. Kazandığımız parayla aileye katkı sağlıyoruz hayvanlarımızın karnını doyuruyorum. Kadınlar çalışsınlar. Yapan başarıyor. Mandaları büyütmek onların yavrularını büyütmek bir zevk bir heves. İşini seven yapar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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