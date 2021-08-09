Lazerle kesilmiş çelikten yapıldı, Uzaktan bakıldığında gerçek bir ağacı andırıyor Geçtiğimiz günlerde ziyaretlere açılan Divriği Cam Seyir Terası’nın ana destekçisi Erdemir Maden tarafından proje alanına dikilen, lazerle kesilmiş çelikten yapılan ‘Cevher Çınarı’ dikkat çekiyor

Geçtiğimiz günlerde ziyaretlere açılan Divriği Cam Seyir Terası’nın ana destekçisi Erdemir Maden tarafından proje alanına dikilen, lazerle kesilmiş çelişten yapılan ‘Cevher Çınarı’ dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en geniş cam seyir terası yerden tam 200 metre yükseklikte Sivas'ın tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Divriği ilçesinde ziyaretlere açılmıştı. Divriği Cam Seyir Teras ve Mesire Alanı’nın yapımında ana destekçi olarak projeye katkı sağlayan Erdemir Maden, proje alanına hatıra olarak 2,5 metre yüksekliğinde 3 farklı sembole işaret eden tasarımıyla ‘Cevher Çınarı’ heykeli dikti.

Çeliği lazerle kesildi

Lazerle kesilen çelikten elde edilen heykel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Profesör Bülent Çınar tarafından tasarlandı. Bu yıl kuruluşunun 83. yılını kutlayan Erdemir Maden’in Divriği Cam Seyir Terası’nda ki simgesi oldu. Çınar Ağacı, Çift Başlı Kartal ve Hayat Ağacı olmak üzere üç farklı sembolün kullanıldığı heykel, farklı açılardan bakıldığı takdirde farklı sembollerin görüneceği şekilde tasarlandı. Heykel, 2,5 metre yüksekliğinde olup 2 mm kalınlıkta ST37 yapı çeliğinin lazer kesimi ile elde edilen iki akslı yapının birleşerek birbirini kenetlemesi ile ayakta duracak şekilde üretildi. Eserin sergilemesindeki köklerde Erdemir Maden’de üretilen demir cevheri ve pelet kullanıldı.

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