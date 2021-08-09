Jandarmadan Huzur Güven Uygulaması Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı

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Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Ağustos tarihinde kentte Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 778 şahıs ve bin 615 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Trafik kontrollerinde ise 5 araç trafikten men edilirken 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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