Sivasspor-Dinamo Batumi maçının bilet satışı başladı

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DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Sivasspor’un, deplasmanda 21 galip geldiği Dinamo Batumi maçının rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakanın biletleri bugün satışa sunuldu.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:



"Kale Arkası Tribün 25 TL, Maraton Tribün 50 TL, VIP Tribün 70 TL ve Kadın tribünü 40 TL"

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