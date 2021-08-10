Sivasspor’a müjde! Sakatlar geri döndü

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Haftalardır sakatlık kabusuyla boğuşan Sivasspor’da, sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt idmana çıkarak çalışma yaptı.

Henüz sezon başlamadan sakatlıklarla boğuşan Sivasspor, haftalar önce 4 fire vermişti. Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt haftalardır sakatlığı nedeniyle takımla beraber idmana çıkamamıştı.

Kırmızıbeyazlı kulüpten konu ile ilgili güzel haber geldi. Kulübün sosyal medya hesabından 4 futbolcunun idmandaki fotoğrafıyla yapılan paylaşıma, “Güzel haberler peş peşe geliyor! Sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt bugün yaptığımız antrenmanda takımla birlikte çalıştı” notu eklendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.