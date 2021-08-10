UEFA’dan Sivasspor paylaşımı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi’yi konuk edecek DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor’un bugün yaptığı idmanın fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Sivasspor Kulübü daha fazlası için hazır.”

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