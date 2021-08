Akşener: Gençlerimiz adına Bahçeli'nin teklifine katılıyorum

Hüsnü Ümit AVCIAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavında baraj puanlarının düşürülmesi önerisi ile ilgili, "Gençlerimiz adına atılacak olan Bahçeli'nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclis'e getirsinler. Bu teklif kanunla yapılacaksa İYİ Parti olarak biz arkasında durmaya ve 'evet' oyu vermeye hazırız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere kente geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, ilk olarak kent merkezinde Kepenek Caddesi'ndeki esnafı gezdi. Akşener, burada girdiği fırından alışveriş yaparak partililere ve basın mensuplarına katmer ikram etti. Akşener, restoranda ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivas'ın, mert insanların ve 'yiğido'ların bulunduğu şehir olduğunu belirten Akşener, "Kadınıyla erkeğiyle aynı mertliğe sahip bir şehirdir. Anadolu irfanını, Anadolu'nun ferasetini taşıyan şehirlerimizden biridir. Yolda gelirken il başkanımıza 'Sivas'ta ekonomi nedir?' diye sordum. Bana 'Genç işsizlik hat safhada' dedi. Bu önemli bir durum ve yatırım yapılması gereken bir şehir olduğu ortaya çıkıyor. Cumhuriyeti kuran şehirde olmaktan çok mutluyum. İnşallah bu tek adam rejimi demokrasiyle oylarımızla değiştirildiği, adımların atıldığı bir zaman olur. Sivas'tan ve Sivaslıdan beklentim budur çünkü 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye kurulan ama 'Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönen bu sistem, maalesef Türkiye'yi taşıyamıyor, maalesef her problemde yaşadıklarımız bizi taşıyamadıklarını ve uçuruma doğru gidildiğini gösteriyor" diye konuştu.

'ISRARLA BU GEZİLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamalarının ardından bir süre dinleneceği otele geçen Meral Akşener, Zara ve İmranlı ilçeleri ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Sivas ziyaretini değerlendiren Akşener, "20 Ocak 2020'de başlattığım ilçe ilçe esnaf gezme eyleminin kararının bugün Sivas'taki bölümündeyiz. Merkezde esnafın bir bölümünü gezdik ve onları dinledik. Bizim İYİ Parti olarak ve genel başkanı olarak benim yapmaya çalıştığım şey şu. Biz uzun bir zamandır, şuculuk buculuk üzerinden oy kullanan, şuculuk buculuk üzerinden siyaset yapan bir Türkiye olduk. Dolayısıyla bu bir problem mi? Problem. Demek ki dertlerin konuşulduğu, o dertlere dair çözümlerin ortaya konduğu siyasi anlayışa ihtiyaç var. O nedenle ben bu süre içinde gezdiğim her ilde ve her ilçede bir dükkandan içeri girdiğimde konuşmama şu cümle ile başlarım. 'İktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum; sadece sizin dertlerinizi dinliyorum. Sizden aldığım bilgileri, önerileri, eleştirileri, talepleri grup konuşmama koyuyorum. Milletvekili arkadaşlarımız bu konularla ilgili soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri veriyor, böylece iktidarın dikkatini sizin üzerinize çekiyorum' diye konuşuyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç itibarıyla bugüne kadar hangi dükkana girdiysem bütün gezdiğim alan çalışmaları esnasında kimin kime oy verdiğine dair herhangi bir soruyu sormuyorum. Bunun getirdiği sonuç ne oldu? İlk defa iktidar partisi bizim dilimizle gerçek problemleri duymak zorunda kaldı. Biz muhalefet partisi olarak vatandaşın, esnafın, emekçilerin, işsiz gencin, tencere kaynatamayan kadınların, besicinin sesi olduk. Bunların en azından yüzde 10'luk bir oranı çözülse iktidar tarafından duyulur oldu. Daha sonra pandemi geldi. Pandemide de bu çalışmaları yaptık. Onların taleplerini kamuoyu ile paylaşıp iktidara duyurmaya çalıştık. Yapmaya çalıştığımız şeyi bir cümle ile özetlersek esnaf için müşteri velinimettir. Partimiz olarak yapmaya çalıştığımız şey, seçmenin velinimet olduğudur. Seçmenin sesini dile getirmek de muhalefetin görevi. Görevimizi yerine getiriyoruz. Bugün de aynı ve benzer problemleri dinledik. Israrla bu gezilerimize devam edeceğiz. Biz ısrarla bu insanların iktidar tarafından görülmesini sağlamaya gayret edeceğiz. Onlar görmüyorsa biz görmeye devam edeceğiz. Netice itibarıyla ilk seçimde biz iktidara geleceğimize inanıyorum. Önce bu derin yoksulluktan başlayacağız."

'EVET OYU VERMEYE HAZIRIZ'

MHP lideri Bahçeli'nin üniversite sınavı baraj puanının düşürülmesi teklifi hakkındaki soru üzerine Akşener, "Millet, genç, kadın ve esnaf lehine yani bu insanların lehine atılan her adımın hem kişi olarak hem de parti olarak yanında dururuz ama şöyle bir durum var. Bizim millet lehine önerdiğimiz hiçbir şeyi bugüne kadar bu arkadaşlar kabul etmediler ama olsun gençlerimiz adına atılacak olan Bahçeli´nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclis'e getirsinler. Bu teklif kanunla yapılacaksa İYİ Parti olarak biz arkasında durmaya ve 'evet' oyu vermeye hazırız" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

