Rektör Yıldız’dan müjde

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.

2020 Mart ayından beri pandemi dolayısıyla üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Aşılanmanın artması ve vakaların azalmasıyla hayat normale dönmeye başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız sosyal medya hesabından öğrencilere müjdeli haberi verdi. Rektör Yıldız yaptığı açıklamada, 20 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Rektör Alim Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Öğrencilerim 20 Eylül’de eğitim öğretime başlayacağız inşallah. Okullarınız hazır, hocalarınız hazır, siz de hazırlıklarınızı yapın. Sizleri bekliyoruz” dedi.

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