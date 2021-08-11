Başkan Eken; “Bölge cazibe merkezi olacak’’ STSO Başkanı Mustafa Eken, Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemelerde bulunarak bölgenin cazibe merkezi olacağını söyledi

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STSO Başkanı Mustafa Eken, Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemelerde bulunarak bölgenin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 11 tescilli yapının yer aldığı yaklaşık 250 bin metrekare alandan oluşan Hamidiye Kültür Parkında incelemelerde bulundu. Başkan Eken’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın da eşlik etti. Başkan Mustafa Eken incelemenin ardından Genel Sekreter Kadir Algın’a üyelerin endişe yaşadığı konuları aktardı.

“Ekonomik yapıya olumlu hava katacak’’

Başkan Eken burada yaptığı açıklamada, “ 250 Bin metrekare alana inşa edilen parkta gerek tarihi yapılar gerekse sosyal donatılarıyla hem üyelerimiz hem de halkımız için cazibe merkezi olacak bir alan. Yapımında emeği geçen başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Üyelerimizin bizlere ilettiği ve Valimiz Salih Ayhan’a aktardığımız bazı endişeleri vardı. Onları İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kadir Algın’a da ilettik. Bölge cazibe merkezi olacak. Şehrimizin ekonomik yapısına olumlu hava katacak ve orada iş yapacak özel sektör temsilcilerimiz de buraya yakışır marka firmalar getirerek birlikteliği sağlayacak ve gelen misafirlere ilimize yakışır bir hizmet verecektir” dedi.

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