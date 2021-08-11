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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta kundaklama şüphesi

İHA

Sivas’ta kundaklama şüphesi

Sivas’ta Sağlık Bakanlığı Hava Ambulansı Merkezi helikopter pisti yakınlarında iki kişi tarafından ateş yakılmak istenmesi güvenlik görevlilerinin dikkatinden kaçmadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sağlık Bakanlığı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava Ambulansı Merkezine yakın bir noktada gerçekleşti. Merkezin helikopter pistinden sorumlu güvenlik görevlileri, piste yakın ağaçlık alanda iki kişinin bir otomobil lastiğini yakmaya çalıştığını fark etti. Kundaklama şüphesi üzerine güvenlik görevlileri polisten yardım isteyerek olaya müdahale etti. Fark edildiklerini anlayan iki kişi kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polis şüpheli iki kişinin bulunması için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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