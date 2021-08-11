Sivasspor, Dinamo Batumi’yi ağırlayacak Sivasspor’un Avrupa arenasında 18. randevusu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın Dinamo Batumi’yi ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızıbeyazlılar, rakibini yenip bir üst tura çıkmayı hedefliyor.



2 eksik var

Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve izinli Pedro Henrique, Dinamo Batumi karşısında takımlarını yalnız bırakacak.



Avrupa’daki 18. karşılaşma

Sivasspor, sahasında oynayacağı Dinamo Batumi mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları’ndaki 18. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlı ekip, geride kalan 17 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 19 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 30 gole engel olamadı.

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