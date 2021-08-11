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Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, özel uçakla Sivas'a geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Takım akşam saatlerinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batum takımı yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sivasspor, avantajlı durumda bulunuyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havalimanından görüntüler

Takımın kente gelişi

Otele girişDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-11 13:43:19



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