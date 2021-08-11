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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgin, Manavgat’tan dönen itfaiye erlerini ağırladı

İHA

Bilgin, Manavgat’tan dönen itfaiye erlerini ağırladı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında görevlerini başarıyla tamamlayıp kente dönen itfaiye erlerini makamında ağırladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle yangın bölgesine hareket eden Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelleri Cemil Kaygalak, Sezgin Darıcı ve Metin Selvi yangın söndürme çalışmalarında görevlerini başarıyla tamamlayıp Sivas'a döndü.
Büyük bir gayret ve özveriyle ülkenin dört bir yanından giden kahraman itfaiyecilerle birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan İtfaiye Personelleri “Sivas'a döner dönmez” Belediye Başkanı Hilmi Bilgini makamında ziyaret etti.
Manavgat'ta özveriyle çalışan itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Bilgin, “Manavgat'ta meydana gelen yangın sebebiyle Afat İl Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde bizden talep edilen desteği hemen sağladık. Mesai arkadaşlarımızda 10 gündür Manavgat'ta yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek oluyorlardı. Yangının söndürülmesiyle birlikte görev yerlerine tekrar geldiler, ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum.” dedi.
Zorlu bir süreçte devlet millet kaynaşmasının en iyi örneklerinden birine şahit olduklarını belirten başkan Bilgin, “Bizlerde yapmamız gerekeni yaparak on gün boyunca ilgili birimlerimizin koordinesinde nerede ihtiyaç varsa o bölgedeki yangına müdahale ederek yangınla mücadele ettik. Ben bu konuda ekibimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bizi bir daha böyle büyük sınavlarla imtihan etmez. Biz her zaman doğal afetlere hazırlıklı olacağız, tedbirimizi elden bırakmayacağız. Bu noktada ilimiz genelinde de itfaiye teşkilatımız yangına her an müdahale edecek şekilde ve nazır beklemektedir. Ancak biz hemşerilerimizden bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle mesire alanlarında, ormanlarımızda yangına sebebiyet verecek hususlardan kaçınmaları daha dikkatli olmalarını da rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İtfaiye personelleri ise, Manavgat’ta yapılan çalışmaları anlatarak Başkan Bilgin’e bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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