Valilikten uyarı, 2 ilçe dikkat Sivas Valiliği 2 ilçede akşam saatlerinde beklenen sağanak yağış konusunda vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı

Sivas Valiliği 2 ilçede akşam saatlerinde beklenen sağanak yağış konusunda vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 ilçede Perşembe ve Cuma günleri yağış sebebiyle oluşabilecek sel, taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ”PerşembeCuma günleri Divriği ilçelerimizde sağanak yağışlar beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması, gerekli tedbirlerin alınması, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.