Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ın en işlek caddesinde çöp kutusuna bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İki iş yerinin arasındaki çöp kutusuna bırakılan kadın çantası vatandaşların dikkatini çekti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar bomba olma ihtimalini değerlendirip durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri ilk incelemesinin ardından cadde trafiğe kapatıldı. Meraklı kalabalık anonslar ve polis marifeti ile uzaklaştırıldı. Olay yerine uzman bomba ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay’da olay yerine giderek operasyonu yerinde yönetti. Özel kıyafetini giyen bomba uzmanı, şüpheli çantaya yerleştirdiği fünyeyi uzaktan patlattı. Çantanın bomba olmadığı anlaşılınca panik yerini meraka bıraktı. Çok sayıda kişi olup bitenleri meraklı gözlerle izleyip cep telefonları ile görüntüledi.

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