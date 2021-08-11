Sivas’ta heyelan yol kapattı Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde meydana gelen heyelan köy yolunu araç ulaşımına kapattı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde meydana gelen heyelan köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyünde akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış heyelana neden oldu. Köy yolu araç ulaşımına kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Yolda temizleme çalışmaları sürüyor.

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