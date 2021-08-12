Geminbeli Geçidi'ndeki dağ keçilerini görüntüledi

Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Geminbeli Geçidi yakınlarındaki dağlık arazide gezen dağ keçileri, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Suşehri ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaban hayatının zengin olduğu 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri, yoldan geçenlerce cep telefonuyla kaydedildi. Suşehri'nden Zara ilçesi istikametine giden Mücahid İnce, aracıyla seyir halindeyken sürü halinde kaçan dağ keçilerini fark etti. Aracını durduran İnce, cep telefonu kamerası ile kayalıklara tırmanan keçileri kayda aldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS
2021-08-12 15:44:15
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