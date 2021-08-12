Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Dinamo Batumi: 0 (İlk yarı)

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Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda 21 mağlup ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Ahmet’in taç atışında ceza sahası içerisindeki James’in vuruşunda kaleci Alavidze topu çeldi.

39. dakikada Mamuchashvili’nin ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadan defansan geri döndü.

45. dakikada Jigauri’nin pasında topla buluşan Flamarion ceza sahası içerisine girip kaleyi hedefledi. Son anda defansın golü önledi.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo De Burgos Bengoechae xxx, Roberto Diaz Perez Del Polomar xxx, Jon Nunez Fermandez xxx

DG Sivasspor: Ali xx, Uğur xx, Koray xx, Caner xx, Ahmet xx, Azubuike xx, Fajr xx, Hakan xx, Kayode xx, Sefa xx, James xx

Yedekler: Muammer, Emre, Cofie, Gradel, Yatabare, Felix, Kerem, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Dinamo Batumi: Alavidze x, Chabradze xx, Kobakhidze xx, Azatskiy xx, Azarov xx, Teidi x, Manjgaladze xx, Jigauri x, Altunashvili xx, Mamuchashvili x, Flamarion x

Yedekler: Kharratishvili, Margvelashvili, Nikabadze, Tevdoradze, Pantsulaia, Grozurek, Navaloski, Gagoshidze, Shindagoridze

Teknik Direktör: Giorgi Geguchadze

Sarı kartlar: Ahmet, Fajr (DG Sivasspor), Manjgaladze (Dinamo Batumi)

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