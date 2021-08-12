UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Dinamo Batumi: 1 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, ilk maçta 21 mağlup ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 11 berabere kaldı. Bu sonuçla PlayOff turuna yükselen Yiğidolar, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.



Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

49. dakikada Uğur’un ceza sahası içerisine ortaladığı topu Sefa topuk vuruşu ile kaleye göndermek istese de meşin yuvarlak farkla auta çıktı.

54. dakikada ceza sahası içerisinde James’in pasında topla buluşan Fajr’ın şutunda top kaleci Alavidze’nin ellerinde kaldı.

56. dakikada Azarov’un uzaktan şutunda top kaleci Ali’de kaldı.

63. dakikada Patsulaia rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Teidi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pantsulaia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

105. dakikada Gradel’in pasında Felix’in kaleye gönderdiği topu kaleci Alavidze kontrol etmeyi başardı.

109. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisine çevirdiği topu Felix ağlara gönderdi. 11



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo De Burgos Bengoechae xxx, Roberto Diaz Perez Del Polomar xxx, Jon Nunez Fermandez xxx

DG Sivasspor: Ali xxx, Uğur xxx, Koray xxx, Caner xxx, Ahmet xx (Cofie dk. 69 xx), Azubuike xxx, Fajr xx (Felix dk. 81 xxx), Hakan xx (Ziya dk. 103 xx), Kayode xxx, Sefa xxx (Gradel dk. 58 xx), James xx (Yatabare dk. 58 xx)

Yedekler: Muammer, Emre, Kerem, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Dinamo Batumi: Alavidze xxx, Chabradze xxx, Kobakhidze xxx, Azatskiy xxx, Azarov xxx, Teidi xx (Gagoshidze dk. 112 xx), Manjgaladze xx (Pantsulaia dk. 46 xx), Jigauri xx (Navaloski dk. 73 xx), Altunashvili xx (Grozurek dk. 112 ?), Mamuchashvili xxx, Flamarion xx (Nikabadze dk. 85 xx)

Yedekler: Kharratishvili, Margvelashvili, Tevdoradze, Shindagoridze

Teknik Direktör: Giorgi Geguchadze

Goller: Felix (dk. 109) (Sivasspor), Pantsulaia (dk. 78) (Dinamo Batumi)

Sarı kartlar: Ahmet, Fajr (Sivasspor), Manjgaladze, Teidi, Navaloski (Dinamo Batumi)

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