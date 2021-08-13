Nüfusu 1 milyonu geçen Sivas’ta vaka sayısı artıyor Yaz aylarında nüfusu 1 milyonu geçen Sivas’ta Covid-19 vaka sayısı artıyor. Kentte 24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 160,56 iken 31 Temmuz- 6 Ağustos haftasında 254,48’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz6 Ağustos haftasında her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı.

Gurbetçilerin gelmesiyle yaz aylarında nüfusu 1 milyon kişiyi aşan Sivas’ta Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayısı 2430 Temmuz haftasında 160,56 iken 31 Temmuz 6 Ağustos haftasında 254,48’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı bin 600’ü aştı.

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