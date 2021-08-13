Sivas’ta okullar eğitime hazır Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il merkezindeki liselerin müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Savaşçı, il genelinde tüm okulların eğitim-öğretime hazır hale getirildiğinin altını çizerek temizlik malzemesi konusunda da herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il merkezindeki liselerin müdürleri ile 20212022 eğitimöğretim yılı değerlendirme ve planlama toplantısında bir araya geldi.

Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürü Resul Çatal da katıldı.

Okulların başarı durumu ile hayata geçirilen proje ve faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantıda yeni eğitimöğretim yılına yönelik hazırlıklar ile Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler de ele alındı.

Şube Müdürü Resul Çatal, toplantıda KÖPRÜ Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 20212022 eğitimöğretim yılının Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda başlayacağına vurgu yaptı. Tüm okulların eğitimöğretime hazır hale getirildiğinin altını çizen Savaşçı, temizlik malzemesi konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

Sivas’ın LGS ve YKS başarısı arttı

KÖPRÜ Projesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Savaşçı, proje ile birlikte Sivas'ın LGS ve YKS'deki başarısını artırdığına vurgu yaparak, bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) Eylül ayında başlatılmasının planlandığını belirten Savaşçı; "Sayın Valimizin destek ve talimatlarıyla öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. DYK'ların verimli bir şekilde sürdürülmesi, ulaşımın sağlanması ve kaynak ihtiyaçlarının temini ile birlikte öğrencilerimizin eğitim olanaklarından en iyi şekilde istifade etmesi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, okul müdürlerinin KÖPRÜ Projesi kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar ve izleyecekleri yol haritası üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

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