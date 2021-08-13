Yiğidolar’ın Avrupa’da bileği bükülmüyor

DG Sivasspor, bu sene Avrupa sahnesinde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor, Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezonda şu ana kadar çıktığı 4 Avrupa maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Kırmızıbeyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 müsabakada da 10’lık skorlarla yendi. Kırmızıbeyazlılar, 3. eleme turu ilk maçında ise Dinamo Batumi’yi 21 ile geçerken, rövanşında 11 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 4 maçtan 3’ünü kazanan ve 1’inden beraberlikle ayrılan Yiğidolar, başarısıyla takdir topladı.

Öte yandan Sivasspor, playoff turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. 19 Ağustos’ta Sivas’ta oynanacak olan maçın saati henüz netleşmedi.

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