Üzerine iş makinesinin parçası devrilen işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'taki kömür ocağında iş makinesinin `boom´ diye tabir edilen kolu üzerine devrilen Necdet Arslan (50) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kangal ilçesindeki bir kömür ocağında meydana geldi. İşçi Necdet Arslan, ocakta kullanılan delici iş makinesinin 'boom' diye tabir edilen kolunun üzerine devrilmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-08-13 15:08:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.