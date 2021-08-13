Sivas’ta 1 ayda 716 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta Temmuz ayında 716 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Temmuz ayında bin 652 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında satılan konut sayısı yüzde 56,66 oranında azalarak 716’ya geriledi. Sivas’ta satılan 716 konutun 98’ini ipotekli satışlar, 618’ini de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Temmuz ayında satılan konutların 213’ünü ilk satış, 503’ünü ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020’nin OcakTemmuz ayları arasında 5 bin 783 konutun satıldığı Sivas’ta 2021’in aynı döneminde 3 bin 782 konut satılabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.