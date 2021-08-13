Görme engeline rağmen dereceye girmişti, tercihini o üniversiteden yana kullandı Sivas’ta görme engelline rağmen büyük bir başarı elde eden Halit Şahin, üniversite tercihini SCÜ'den yana kullandı

Sivas’ta görme engelline rağmen büyük bir başarı elde eden Halit Şahin, üniversite tercihini SCÜ'den yana kullandı.

Sivas'ta Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Halit Şahin, Alan Yeterlilik Sınavı'nda sözel bölümde Türkiye 1291’incisi olarak ismini duyurmuştu. Sınavını okuma kodlama yöntemi ile yapan Halit Şahin, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 19 doğru 5 yanlış, Tarih1 ve 2 dersinde 15 doğru 6 yanlış, Coğrafya1 ve 2 dersinde 8 doğru 1 yanlış, Felsefe grubunda ise toplam 12 doğru 4 yanlış yaparak başarı elde etti. Elde ettiği başarıyla ismini duyuran Şahin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret ederek tercihini memleketinin üniversitesinden yana olacağını söyledi.

“Bu bizim için önemli”

Rektör Yıldız, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek; “Halit kardeşimiz tercihinin üniversitemiz İlahiyat Fakültesi olacağını söyledi. Bu bizim için önemli. İlahiyat fakülteleri arasında önemli bir yeri olan İlahiyat Fakültemizin tercih edilebilirlik oranını yükseltecek çalışmalara imza atıyoruz. Halit kardeşimizin tercihinin üniversitemiz olması da bu çalışmalarımızın karşılık bulduğunun bir göstergesi. Ben kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Zorlandığım oldu”

Şahin ise yaptığı açıklamada, “Bu başarı dersleri severek çalışmamdan, hocalarımın ve arkadaşlarımın desteğiyle ortaya çıktı. Zorlandığım oldu. Salgın sürecinde derslerden uzak kaldık ama çok şükür başardım. Tercihim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olacak, inşallah burada da başarılı olurum.” şeklinde konuştu.

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