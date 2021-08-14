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Yüksel’den virüs uyarısı Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel; ilçelerinde korona virüs vakalarının arttığını ifade etti. Suşehri’nde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde uzun bir aradan sonra tekrar dezenfektan kullanımına başladıklarını söyleyen Yüksel, “Önemli bir işimiz olmadığı müddetçe evimizden çıkmayalım. Otokontrolümüzü sağlayarak, bu beladan hep birlikte kurtaralım” uyarısında bulundu.

İHA

Yüksel’den virüs uyarısı Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel; ilçelerinde korona virüs vakalarının arttığını ifade etti. Suşehri’nde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde uzun bir aradan sonra tekrar dezenfektan kullanımına başladıklarını söyleyen Yüksel, “Önemli bir işimiz olmadığı müddetçe evimizden çıkmayalım. Otokontrolümüzü sağlayarak, bu beladan hep birlikte kurtaralım” uyarısında bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel; ilçedeki korona virüs vakalarının son dönemde arttığını belirterek vatandaşlardan kurallara azami ölçüde uymalarını istedi.
İlçede insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde uzun bir aradan sonra tekrar dezenfektan kullanımına başladıklarını belirten Başkan Yüksel, vatandaşları kurallara uyarmaya ve aşı olmaya davet etti.
Yüksel; “Maalesef dezenfektan ekiplerimizi yine sokaklara çıkarmak zorunda kaldık. Malumunuz üzerine son zamanlara ilçemizde ki Covid19 salgınında vaka sayılarımızda ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. Belediye olarak toplumumuzun yoğun olarak iletişim kurduğu alanlarda dezenfektan kullanımına uzun bir aradan sonra yeniden başlamak zorunda kaldık. Sağlıklı yarınlar hepimizin elinde. İlçemize birlikte sahip çıkacağız. Lütfen belirlenen kurallara, kısıtlamalara ve hijyene azami ölçüde dikkat edelim. Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak duralım. Önemli bir işimiz olmadığı müddetçe evimizden çıkmayalım. Sağlığın başı temizlik olup temizlik kurallarına uyalım. Otokontrolümüzü sağlayarak, bu beladan hep birlikte kurtaralım. Aşı olmayan vatandaşlarımızın da bir an önce aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aşı ile ilgili sorularınız için sağlık kuruluşlarımızdan gerekli bilgileri alabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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