Sivasspor ile Konyaspor 25. kez karşılaşacak

Süper Lig´in ilk haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Konyaspor, 25. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 mücadelede Sivasspor 9 galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 kez galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde ise 26 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç 20172018 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor’un sahasında 50 kazandığı maç olmuştu.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Yarın oynanacak olan müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Sivasspor ile Konyaspor'un Süper Lig'de oynadıkları maçlar şöyle:



20052006 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 11

Konyaspor Sivasspor: 21



20062007 Sezonu

Konyaspor Sivasspor: 20

Sivasspor Konyaspor: 13



20072008 Sezonu

Konyaspor Sivasspor: 21

Sivasspor Konyaspor: 30



20082009 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 10

Konyaspor Sivasspor: 00



20102011 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 10

Konyaspor Sivasspor: 11



20132014 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 20

Konyaspor Sivasspor: 30



20142015 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 00

Konyaspor Sivasspor: 01



20152016 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 00

Konyaspor Sivasspor: 21



20172018 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 21

Konyaspor Sivasspor: 50



20182019 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 00

Konyaspor Sivasspor: 11



20192020 Sezonu

Sivasspor Konyaspor: 20

Konyaspor Sivasspor: 22



20202021 Sezonu

Konyaspor Sivasspor: 01

Sivasspor Konyaspor: 31

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