Sivasspor - Konyaspor maçının bilet satışı başladı

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Süper Lig 20212022 sezonunun ilk hafta maçında DG Sivasspor ile İH Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 19.15’te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün satışı çıktı.

Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satıldığı açıklandı.

Bilet fiyatları ise şöyle:



1. Kategori VIP:70 TL

2. Kategori Maraton: 50 TL

3. Kategori Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası: 25 TL

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