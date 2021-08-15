Sivasspor, Konyaspor’a sahasında 10 maçtır yenilmiyor

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DG Sivasspor, Konyaspor’u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyerek yarın oynanacak olan karşılaşma öncesi dikkat çekti.

Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus’un yöneteceği müsabaka saat 19.15’te başlayacak.

Maç öncesi Sivasspor’un rakibine karşı iç sahadaki başarısı dikkat çekiyor. Konyaspor’u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Yiğidolar, söz konusu maçlardan 7 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Yiğidolar, bu karşılaşmaların 8’inde kalesini gole kapattı ve sadece 2 golü kalesinde gördü.

Sivasspor’un Konyaspor ile iç sahada oynadığı son 10 maç şöyle:

Sivasspor Konyaspor: 30 (20072008 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 10 (20082009 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 10 (20102011 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 20 (20132014 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 00 (20142015 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 00 (20152016 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 21 (20172018 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 00 (20182019 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 20 (20192020 sezonu)

Sivasspor Konyaspor: 31 (20202021 sezonu)

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