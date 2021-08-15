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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

İHA

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig 20212022 sezonunun ilk hafta maçında sahasında İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.
Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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